Крај на кошаркарската сезона и во Турција

Не е прогласен шампион, нема ниту испаѓање од лигата. А моменталната ситуација на табелата ќе биде искористена за пласман во европските натпреварувања.

Уште една силна европска кошаркарска лига донесе одлука, Турците и официјално предвреме ја завршуваат сезоната 2019/2020 и веќе се фокусираат на следната. Претседателот на тамошната федерација, Хидајет Туркоглу објави крај на кошаркарската сезона во Турција.

Не е прогласен шампион, нема ниту испаѓање од лигата. А моменталната ситуација на табелата ќе биде искористена за пласман во европските натпреварувања. Форматот за следната сезона ќе биде одлучен во склоп со правилникот на натпреварувањето, а ќе се гледа и финансиската стабилност и нивните лиценци.

Turkish Federation officials announced the cancellation of all divisions.#basketball #Turkey pic.twitter.com/FeGZJs5Fyd

— baskettr_world (@baskettr_world) May 11, 2020