Крај на фудбалот каков што го знаеме? Барса и Милан ќе играат лигашки натпревари во САД и Австралија!

К.Н
Историска, но и контроверзна одлука на УЕФА! Европската фудбалска федерација официјално ѝ даде зелено светло на Ла Лига и Серија А да организираат по два натпревари оваа сезона надвор од Европа.

Како што беше најавено уште летово, неколку европски клубови ќе добијат финансиски надоместок за тоа што ќе одиграат дел од своите натпревари надвор од својата земја — иако со тоа практично го губат домашниот терен.

Според планот, Виљареал ќе биде домаќин на Барселона во декември во Мајами, додека Комо и Милан ќе го одиграат својот натпревар во февруари во Перт, Австралија.

 

И покрај бројните реакции од клубови и навивачки групи ширум Европа, УЕФА соопшти дека поради отсуство на јасни правила од страна на ФИФА, не може формално да го спречи одигрувањето на овие натпревари.

Претседателот на УЕФА, Александар Чеферин, истакна дека станува збор за исклучок, а не за преседан:

„Иако е жално што овие два натпревари ќе се одиграат, оваа одлука не треба да се гледа како преседан. Лигашките натпревари треба да се играат на домашен терен, сè друго ги лишува навивачите од нивното право и внесува елемент на неправда во натпреварите,“ изјави Чеферин.

Тој додаде дека УЕФА останува посветена на заштитата на интегритетот на домашните лиги и дека ќе соработува со ФИФА за да се постават јасни правила за иднина.

Со оваа одлука, фудбалот навистина влегува во нова ера – некои ја нарекуваат почеток на глобалниот фудбал, а други крај на традицијата.

 

