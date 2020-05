Крај и во Шкотска: Деветта титула по ред за Селтик

Сите 12 клубови се согласија дека невозможно е продолжување на натпреварувачката фудбалска сезона 2019/2020.

Шкотската Премиерлига официјално е завршена и титулата е доделена на Селтик, кој до прекинот на сезоната беше лидер со 13 бодови предност во однос на второпласираниот Ренџерс.

Денеска на состанокот на Управниот одбор беше донесена одлуката, откако претходно сите 12 клубови се согласија дека невозможно е продолжување на сезоната 2019/2020.

Така, популарните Келти стигнаа до деветтата последователна титула и го продолжија своето владеење во шкотскиот фудбал.

Celtic champions and Hearts finish bottom after Scottish Premiership season is declared overhttps://t.co/XrfAv12h2B pic.twitter.com/FryBr3Asjn

— BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) May 18, 2020