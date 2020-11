Косовскиот амбасадор во Германија на Твитер: Горд сум на мојата внука која се бореше со австриската полиција во Виена

Амбасадорот на Косово во Германија, Беќе Цуфај, објави дека неговата внука била една од полициските службеници кои синоќа излегоа на мегдан со терористите на улиците на Виена.

– Горд сум на мојата внука Дорунтина Мирочи која се бореше заедно со австриската полиција против ужасниот терористички напад во Виена. Заедно можеме да останеме силни, напиша тој на Твитер.

Proud of my niece #DoruntinaMiroci to see her fighting alongside #Austrian police the horrible terrorist attack in #Vienna . Together we can stay strong! ⁦@LPDWien⁩ #WeStandWithAustria 🇽🇰🇦🇹🇩🇪 pic.twitter.com/stny2dCYUE

