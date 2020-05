Кошаркарите не сакаат да продолжи Евролигата

Кошаркарите се загрижени поради ситуацијата со коронавирусот и сметаат дека постои голем ризик од повреди доколку продолжи сезоната во текот на летото.

Евролигата во кооперација со ЕЛПА (Унијата на играчи на Евролига) одржа состанок со претставниците на играчите од сите преостанати тимови од елитното натпреварување и Еврокупот.

Новинарот на „Еурохупс“, Никос Варлас, соопшти дека состанокот е одржан со взаемно почитување и дека претставниците на играчите и челниците на Евролигата имаа конструктивен разговор.

The meeting between EuroLeague and the players is over. The tone was respectful and responsible from both sides. The vast majority of the players don't want the season to resume. Monday is the big day

— Varlas Nikos (@nikosvarlas) May 23, 2020