Кортни Кардашијан и Тревис Баркер веќе не ја кријат својата љубов: Фотографирани на романтична вечера во Малибу

Кортни Кардашијан и Тревис Баркер започнаа да се забавуваат во јануари по повеќегодишно пријателство. А неодамна беа фотографирани на романтична вечера во Малибу.

Во петокот вечерта, ѕвездата на „Keeping Up With The Kardashians“ и тапанарот на „Blink-182“ уживаа во романтична вечера во ресторанот „Нобу“ во Малибу, Калифорнија.

View this post on Instagram A post shared by Gezelle Hicks (@slayedpaidshade.boutique)

Кардашијан беше облечена во црно-бела комбинација, со впечатливи црни панталони со прозирен дел над колената. За разлика од неа, рокерот беше во лежерно издание. Ова е едно од нивните први официјални појавувања како пар во јавноста откако решија повеќе да не ја кријат својата љубов.

Минатиот месец, Кардашијан реши да стави крај на шпекулациите, потврдувајќи ја потврди својата романса со Баркер со фотографија на социјалните мрежи на која се држат за раце. Во тоа време, Баркер ја сподели истата фотографија на својот инстаграм-профил.

View this post on Instagram A post shared by Yahoo Lifestyle Canada (@yahoostyleca)

За нивната љубов се шпекулираше долго време, но тие беа воздржани од коментари. Извор за магазинот „People“ изјави дека Баркер и Кардашијан поминуваат многу време заедно, дружејќи се со семејствата.

„Му се допаѓаше Кортни долго време и таа едноставно стана поотворена за идејата. Тој е добро момче и навистина одличен татко… Нејзиното семејство и пријателите го обожаваат. Нивните деца исто така се согласуваат одлично, што е навистина слатко“, рекол изворот.

View this post on Instagram A post shared by daily dose(lifestyle°blogger) (@dailydose002)

Корни и нејзиниот поранешен партнер Скот Дисик се родители на нивните три деца 11-годишниот Мејсон, 8-годишната Пенелопе и 6-годишниот Рејн. Баркер, пак, со неговата поранешна сопруга Шана Моаклер ги дели 17-годишниот Ландон и 15-годишната Алабама.