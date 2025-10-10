Ви препорачуваме

ВОЈНА ВО УКРАИНА

Бед Бани - Фото: EPA/CAROLINE BREHMAN

Конзервативците возвраќаат: Организираат сопствено Супербол шоу поради Бед Бани

К.С.
Пред

Конзервативната организација „Тернинг Поинт САД“ најави дека ќе подготви свое шоу за полувремето на Супербол, како алтернатива на официјалниот настап на порториканскиот уметник Бед Бани, кој е најавен како главна ѕвезда на настанот следната година. Потегот доаѓа како реакција на одлуката на Националната фудбалска лига (НФЛ), што предизвика поделени мислења во американската јавност.

Добиј ги најважните вести, бесплатно на Viber

Препорачано

Додека милиони со нетрпение го очекуваат Супербол, кој ќе се одржи во февруари 2026 година на стадионот „Левајс“ во Калифорнија, одлуката на организаторите да го ангажираат Бед Бани наиде на критики од десницата. Меѓу најгласните беше и поранешниот претседател Доналд Трамп, кој изборот го нарече „безумен“.

„Тернинг Поинт САД“ преку објава на социјалната мрежа Икс (поранешен Твитер) потврди дека нивното шоу, со наслов „Сèамериканско шоу за полувреме“, ќе биде посветено на вредностите на верата, семејството и слободата.

„Точно е – ‘Тернинг Поинт САД’ со возбуда го најавува ‘Сèамериканското шоу за полувреме’. Изведувачите и деталите за настанот ќе бидат објавени наскоро“, стои во нивната објава.

Критиките кон пејачот се засилија откако тој одлучи својата турнеја да не ја одржи во САД, изразувајќи страв дека Американската служба за имиграција и царина би можела да ги таргетира посетителите на неговите концерти.

Министерката за домашна безбедност Кристи Ноем потврди дека агенти на Американската служба за имиграција и царина ќе бидат присутни на Супербол.

„Имам одговорност да обезбедам секој што доаѓа на Супербоул да може да ужива и безбедно да си замине – тоа е суштината на Америка. Затоа, да, ќе бидеме присутни насекаде и ќе го спроведуваме законот“, изјави таа за поткастот „Бени шоу“.

Бед Бани се осврна на критиките за време на гостувањето во емисијата „Сатердеј најт лајв“ минатата сабота.

„Ќе настапувам на полувремето на Супербол и многу сум среќен поради тоа“, рече тој пред публиката, а потоа саркастично додаде: „И мислам дека сите се многу среќни поради тоа. Дури и ‘Фокс њуз’.

Почитуван читателу,

Нашиот пристап до веб содржините е бесплатен, затоа што веруваме во еднаквост при информирањето, без оглед дали некој може да плати или не. Затоа, за да продолжиме со нашата работа, бараме поддршка од нашата заедница на читатели со финансиско поддржување на Слободен печат. Станете член на Слободен печат за да ги помогнете капацитетите кои ќе ни овозможат долгорочна и квалитетна испорака на информации и ЗАЕДНО да обезбедиме слободен и независен глас кој ќе биде СЕКОГАШ НА СТРАНАТА НА НАРОДОТ.

ПОДДРЖЕТЕ ГО СЛОБОДЕН ПЕЧАТ.
СО ПОЧЕТНА СУМА ОД 100 ДЕНАРИ

КЛИКНИ ЗА ДОНАЦИЈА

#магазин #сцена #препорачано #Бед Бани
Видео на денот
  • Најново
  • Најчитано

Препорачано од оваа категорија

Прочитајте повеќе

ФОТО | Лорен Санчез проговори за дислексијата: „Мојот мозок не откажа, откажа прирачникот“
Никол Кидман сподели совети како да се преживеат тешките моменти во животот: „Мора да ја почувствувате болката“
Листа на славни личности кои осигурале делови од телото: Некои се навистина бизарни
ВИДЕО | „Светот отиде по ѓаволите“: Дру Баримор ги тераше колегите да ѝ ги помирисаат стапала
Почина познатиот рок музичар Џон Лоџ, пејачот на „Муди Блуз“
Викторија Бекам е „сите ние“: Пазарува во „Лидл“, лета со „Рајанер“ и не вшмукува од 1997 година, тоа го прави Дејвид
Не го остава на мир ниту по девет години: Анџелина Џоли го обвини Пит дека ѝ позајмил пари со камата, од него бара 33.000 долари 
ФОТО | Хејли Бибер во градник и гаќички: Го истакна нејзиниот совршено обликуван задник