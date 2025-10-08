Компанијата погрешно му уплатила 330 пати повеќе пари, тој дал отказ- чии се сега парите?
Компанија погрешно му уплатила 330 пати повеќе пари, на работник по што тој дал отказ. Судот во Сантијаго не го гонел, бидејќи не е сторено никакво кривично дело. Компанијата сè уште ја продолжува правната битка за враќање на средствата
Како што објавува LadBible, иако тој дал отказ само три дена откако на неговата сметка погрешно му биле исплатени 146.203 евра наместо вообичаените 444 евра месечно, судот пресуди дека може да ги задржи парите.
Грешките од ваков обем се ретки, бидејќи современите финансиски услуги на компаниите генерално ги спречуваат ваквите грешки. Кога ќе се случат, ретко доаѓаат до јавноста, веројатно затоа што оние што ги добиваат сакаат да избегнат враќање на парите. Овој пат, сепак, среќникот од Чиле беше објавен од бројни светски медиуми- објави Блиц.рс.
Станува збор за еден чилеански работник, за кој мај бил еше исклучително среќен месец. Вработен како канцелариски асистент во прехранбената компанија Dan Consorcio Industrial de Alimentos de Chile, тој погрешно добил плата од 146.203 евра, иако неговата вообичаена месечна плата била само 444 евра. Работникот првично ветил дека ќе ги врати парите, но само три дена подоцна дал отказ и исчезнал.
Иако за многу други би било примамливо да „исчезнат“ и да се преселат во друга земја, компанијата лесно успеа да го лоцира и, како што се очекуваше, побара враќање на парите. Сепак, по тригодишна правна битка, судот во Сантијаго пресуди дека не станува збор за кражба, туку за „неовластен прием“, што значи дека судот не може да го гони бидејќи не е извршено кривично дело.
Иако вработениот сега може слободно да располага со примените пари, правната битка сè уште не е целосно завршена, а работодавачите најавија продолжување на постапката со цел да ги вратат средствата. Во изјава за Diario Financiero, тие рекоа: „Ќе преземеме сите можни правни чекори, вклучително и барање за поништување на пресудата, за да дозволиме одлуката на судот да се преиспита“.