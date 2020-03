Комичар почина од коронавирус: На 70 години требаше да трча со олимпискиот факел!

Шимура, кој привлече многу обожаватели од различни генерации, почина вчера во болницата во Токио каде и се лекуваше, објави неговата официјална агенција.

Популарниот јапонски телевизиски комичар Кен Шимура е првата позната личност во Јапонија која почина како последица на коронавирусот.

Славниот комичар почина на 70 години, а веднаш по објавувањето на веста, неговите поддржувачи се собраа пред болницата за да му оддадат почит.

Шимура е хоспитализиран на 20 март поради воспаление на белите дробови, грозница и проблеми со дишењето, поради што беше ставен на респиратор.

#breaking Famed Japanese comedian Ken Shimura died of pneumonia-like symptoms from novel coronavirus on Sunday night, his talent agency Izawa Office tells CNN. Shimura has been described as ‘Japan’s Robin Williams.’ Japanese TV stations are all over it with breaking news coverage pic.twitter.com/CeG93X8iUH

— Will Ripley (@willripleyCNN) March 30, 2020