КОМЕДИЈА: Боксер излета од ринг без никој да го пипне (ВИДЕО)

Бокс мечот помеѓу Руан Висер и Тиан Фик е откажан поради бизарен момент кој се случи непосредно пред борбата. Висер во рингот се подготвуваше за мечот со противникот кога во еден момент падна надвор од рингот и се повреди.

This would be funny it it wasn’t true. SA Heavyweight Champion Ruan Visser was injured after this ring fall, as he warming up to fight Tian Fick. The fight couldn’t take place. More on this incident on #SAFMSportOn 7-8pm #BoxingWednesdays @SAfmRadio pic.twitter.com/W9DsCqIIB5

— Tracksuit (@ThabisoMosia) December 18, 2019