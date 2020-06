Кој е најскапиот фудбалер на светот, Меси, Роналдо и Нејмар не се ниту во Топ 20

По пандемијата на коронавирусот само еден фудбалер вреди повеќе од 200 милиони евра соопшти Меѓународниот центар за спортско истражување (ЦИЕС).

Според истражувањето на ЦИЕС само 22 фудбалери се проценети на повеќе од 100 милиони евра, а меѓу нив не се најголемите ѕвезди на денешницата, Кристијано Роналдо и Лионел Меси како и Бразилецот Нејмар.

Најскап фудбалер на денешницата е фудбалерот на ПСЖ и на француската репрезентација, Килијан Мбапе, кој е проценет на 260 милиони евра.

Веднаш зад него е играчот на Манчестер сити кој вреди 195 милиони евра, а Џејдон Санчо според ЦИЕС е проценет на 180 милиони евра.

Exclusive biannual list of most expensive big-5 league players as per @CIES_Football transfer value algorithm:@KMbappe 🇫🇷 tops the table ahead of four Englishmen 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ! Full rankings ➡️ https://t.co/P0Ohpx4eDz #mbappe #sterling #sancho pic.twitter.com/C2IPukwhVg

— CIES Football Obs (@CIES_Football) June 8, 2020