Ви препорачуваме

ВОЈНА ВО УКРАИНА

Pixabay

Кое е значењето на „големата тројка“ во астрологијата?

Т.Ц.
Пред

Кога се впуштаме во aстрологијата со цел да дознаеме повеќе за себе, а притоа не посегнуваме по натална карта, треба да го разгледаме тоа што астролозите го нарекуваат „големата тројка“. Големата тројка се сончевиот знак, подзнакот и месечевиот знак.

Добиј ги најважните вести, бесплатно на Viber

Препорачано

Сончевиот знак / Која е вашата животна цел?

На Сончевиот знак се обрнува најмногу внимание во астологијата. Тој е вашиот идентитет, чувството за себе. Вашето его. Одредува како се изразувате и ги одредува вашите доминантни особини како личност. Сончевиот знак се одредува со лоцирање на астролошкиот знак кој бил на источната хемисфера кога сте се родиле.

Месечев знак/Каква е вашата душа?

Месечевиот знак се смета за втор највлијателен и се одредува според месечевата положба на небото на денот на вашето раѓање. Тој покажува како се чувствувате под површината, односно вашиот емотивен свет. Месечината исто така покажува како се справувате со емоциите и како се поврзувате со другите луѓе.

Подзнак/Која е маската што ја носите во светот?

Подзнакот одредува како ве гледаат и перцепираат другите луѓе. Го одредува впечатокот што го оставате во светот. Подзнакот исто така ја покажува разликата за тоа како реагирате во емоционални ситуации: приватно и јавно. Тој ги одредува и нашите спонтани реакции.

Почитуван читателу,

Нашиот пристап до веб содржините е бесплатен, затоа што веруваме во еднаквост при информирањето, без оглед дали некој може да плати или не. Затоа, за да продолжиме со нашата работа, бараме поддршка од нашата заедница на читатели со финансиско поддржување на Слободен печат. Станете член на Слободен печат за да ги помогнете капацитетите кои ќе ни овозможат долгорочна и квалитетна испорака на информации и ЗАЕДНО да обезбедиме слободен и независен глас кој ќе биде СЕКОГАШ НА СТРАНАТА НА НАРОДОТ.

ПОДДРЖЕТЕ ГО СЛОБОДЕН ПЕЧАТ.
СО ПОЧЕТНА СУМА ОД 100 ДЕНАРИ

КЛИКНИ ЗА ДОНАЦИЈА

#магазин #хороскоп #натална карта
Видео на денот
  • Најново
  • Најчитано

Препорачано од оваа категорија

Прочитајте повеќе

Плутон излегува од ретроградното движење: Од 14 октомври започнува моќен период за 3 хороскопски знаци
Дневен хороскоп за 8 октомври: Трпението ќе ви донесе клучна промена во вашата кариера
Хороскопот открива како да ги усогласите личноста и стилот за да бидете неодоливи
Од 7 октомври 3 хороскопски знаци влегуваат во поволен финансиски период: Ќе привлекуваат пари како магнет
Дневен хороскоп за 7 октомври: Интензивните емоции можат да предизвикаат расправии
Дневен хороскоп за 6 октомври: Емоционалната близина има лековито дејство
Хороскопски знаци кои најчесто се заљубуваат на прв поглед
Дневен хороскоп за 05 октомври: Ќе бидете искрено среќни