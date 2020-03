Клоп повторно ќе соработува со Обамејанг!?

Како што пренесуваат британските медиуми, менаџерот на Ливерпул, Јирген Клоп изрази желба да го има фудбалскиот интернационалец од Габон во своите редови.

Според „Дејли Мејл,“ екипите на Манчестер јунајтед, Барселона и ПСЖ покажуваат интерес за услугите на интернационалецот од Габон.

Освен тие, како што пренесуваат британските медиуми, и менаџерот на Ливерпул, Јирген Клоп изрази желба да го има Пјер-Емерик Обамејанг во своите редови.

На Ливерпул можеби најтешко му падна прекинот на сезоната во Премиер лигата, бидејќи се наоѓа на чекор од титула на која чека(ше) 30 години.

Report states that Liverpool are interested in Pierre-Emerick Aubameyang. 🤔https://t.co/4P5AYff1bk

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) March 22, 2020