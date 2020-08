Клои Кардашијан повторно мета на критики поради изгледот: Биди своја! (ФОТО)

Клои Кардашијан, една од сестрите во кланот Кардашијан-Џенер и водителка во емисијата „Revenge Body“ во рамките на попуалрниот ТВ-проект на телевизиската куќа „Е!“ промовира љубов и прифаќање на сопственото тело и изглед, но со некои од нејзините последни објави очигледно станува контрадикторна.

Сестра Кардашијан повторно се најде на мета на критиките откако на социјалните мрежи две нејзини фотографии снимени во исто време и на исто место се најдоа споредени една до друга, па изгледа како да не е истата личност на двете.

По емитувањето на една епизодата од реалното шоу „Keeping Up With The Kardashians“ снимена на денот кога Клои ја снимила фотографијата, станало јасно дека таа ги „злоупотребила“ алатките на Фотошоп.

„Промовира отровни идеали за убавина“, „Ова се буквално двајца различни луѓе“, „Ова е премногу тажно, зошто мисли дека треба да изгледа вака?“, „Како и да е, подобро изгледа на вистинската фотографија“, биле само дел од коментарите на изреволтираните обожаватели кои ги преплавија социјалните мрежи.

Погледнете сами и проценете дали Клои навистина претерала со „уредувањето“ на својата слика: