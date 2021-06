Класика на „Вембли“: Ги дознавме сите осминафинални двојки на Европското првенство!

Заврши и официјално групната фаза на Европското првенство, по што ги дознавме и сите осминафинални натпревари.

Дефинитивно најинтересно се очекува да биде на „Вембли“ стадионот во Лондон каде што на 29 јуни Германија ќе ги одмери силите против Англија.

Претходно на 27 јуни во Севиља селекцијата на Белгија ќе се соочи против актуелниот европски шампион Португалија. Еден ден подоцна на 28 јуни во Копенхаген Хрватите за ривали ги имаат Шпанците.

Победникот од дуелот Белгија – Португалија во четвртфиналето ќе игра против подобриот од пресметката Италија – Австрија.

The knockout bracket is set, and there are some *loaded* last-16 matchups.

Who ya got to win #EURO2020? pic.twitter.com/t1yMyStgkZ

— Planet Fútbol (@si_soccer) June 23, 2021