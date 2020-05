Кјелини: Мбапе е комплетен играч, подобар и од Нејмар!

Италијанскиот одбранбен играч откри колку е восхитен од напаѓачот на ПСЖ и освојувачот на светската титула со Франција, кој важи за најдобар светски играч до 21 година.

Џорџо Кјелини се сеќава на првиот пат кога го виде Килијан Мбапе и го праша спортскиот директор на Јувентус, Фабио Паратичи – „од која планета доаѓа“.

Во најновиот извадок од неговата нова автобиографија Кјелини откривајќи колку е восхитен од напаѓачот на ПСЖ и освојувачот на светската титула со Франција, кој важи за најдобар светски играч до 21 година.

– Кој е предодреден да биде следната светска ѕвезда и освојувач на „Златната топка“, кога Кристијано Роналдо и Лионел Меси ќе престанат да играат? Тоа е Французинот Килијан Мбапе, вистински уникатен играч! – напиша дефанзивецот.

