Кирјос повторно го провоцираше Ѓоковиќ (ВИДЕО)

Младиот водител беше збунет па му одговори на Австралиецот: Тој е српскиот тенисер!

Уште еден доказ дека австралискиот тенисер не го сака моментно најдобриот светски тенисер…

Ник Кирјос повторно го провоцираше Новак Ѓоковиќ, а сега тоа му успеа во една емисија која ја води едно дете.

– Не го заборавај Новак Ѓоковиќ – рече младиот водител.

– Кој? Кој е тој? – праша Кирјос.

Детето беше збунето и налутено, па одговори: „Тој е српскиот тениски играч“.

– А, да, мислам дека го знам. Извини – вели Австралиецот.

Моментно тениските натпреварувања се во прекин поради пандемијата на коронавирус, но веќе се одржуваат егзибициски турнири со почитување на мерките за заштита од вирусот.

Nick Kyrgios after lockdown:

– Don't forget Novak Djokovic

– Who?

(Video @QueensTennis) pic.twitter.com/R0DwSTgTPO

— We Are Tennis (@WeAreTennis) May 31, 2020