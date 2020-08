Кирјос го откажа настапот на УС Опен и повтоно го пецна Ѓоковиќ

Австралискиот тенисер Ник Кирјос одлучи да не игра на грен слем турнирот во Њујорк.

Кирјос за време на пандемијата на коронавирусот често велеше дека е против организирањена големите турнири. УС Опен треба да започне 31. август, а

Кирјос преку видео порака објави зашто нема да игра и не пропушти да ги прозве колегите кои играа тенис за време на пандемиата и правеа забави.

Nick Kyrgios pulls out of #USOpen:

“We can rebuild our sport and the economy but we can never recover lives lost.”

Kyrgios also slams players “dancing on tables, money grabbing your way around Europe, trying to make a quick buck hosting an exhibition.”pic.twitter.com/xKfvRA7TAc

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) August 1, 2020