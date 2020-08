Кина поради Хонгконг воведе санкции за 11 Американци, меѓу кои се и шест сенатори

Кина денеска објави дека воведува санкции за 11 Американци, меѓу кои се и шестмина законодавци, а сето тоа е затоа што лошо се однесувале по прашањето на Хонгконг.

Се работи за најновиот потег во ескалацијата на односите меѓу Кина и САД. Во петокот САД воведе санкции за Кери Лем која управува со Хонгконг и за уште 10 кинески и хонгконгшки функционери поради нивните улоги во кршењето на политичките слободи во регионот.

Тоа е најнова мерка која администрацијата на Трамп ја воведе за Кина поради контроверзниот закон за национална безбедност во Хонгконг.

„Постапките на САД во петокот претставуваат брутално мешање во работи на Хонгконг и кинеските внатрешни работи“, рече портпаролот на министерството за надворешни работи на Кина Жао Лиџијан.

„Се работи за сериозно кршење на меѓународното право и основните норми на управување со меѓународните односи“, додаде тој.

Меѓу санкционираните се сенаторот Тед Круз и Марко Рубио, Том Котон, Џош Хаули, Пет Туми и Крис Смит.

Last month #China banned me

Today they sanctioned me

I don’t want to be paranoid but I am starting to think they don’t like mehttps://t.co/Pk9yH1io3Z

— Marco Rubio (@marcorubio) August 10, 2020