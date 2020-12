Ким Кардашијан подарува 500.000 долари на Твитер: Секој може да учествува и тоа многу едноставно!

Најпознатата ријалити ѕвезда на светот, Ким Кардашијан (40) им подарува на нејзините фанови половина милион долари, а учеството во наградната игра е многу едноставно.

Имено, познатата старлета на својот Твитер профил напиша дека ќе подари 500 УСД за 1.000 луѓе што случајно ќе бидат избрани.

Hey guys! 2020 has been hard and many are worried about paying rent or putting food on their table- I want to spread the love by sending $500 to 1000 people. Send me your $cashtag below with #KKWHoliday 🎄🎁 #partner pic.twitter.com/aHV4COQUvd

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 21, 2020