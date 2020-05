Ким Џонг-ун е жив? Државните медиуми објавија слика од Ким по шпекулациите за неговото здравје (ФОТО)

Ким Џонг-ун последен пат беше забележан во јавноста на 11 април.

Севернокорејските медиуми пренесуваат дека лидерот Ким Џонг Ун се појавил на 1 Мај во јавноста, отворајќи фабрика, пренесуваат повеќе светски медиуми.

Според корејската новинска агенција КЦНА, Ким одржал говор на настан одбележувајќи го Денот на трудот, но отворил и фабрика за ѓубрива.

Од отворањето на фабриката е споделена и фотографија на која се гледа како Ким сече црвена лента, а зад него стои неговата сестра Ким Јо-Џонг. Си-ен-ен пишува дека не успеале да ја потврдат автентичноста на фотографијата, а не успеале да потврдат ниту кога е фотографирана.

Ким Џонг-ун последен пат беше забележан во јавноста на 11 април. Тоа предизвика лавина на шпекулации дека тој има нарушено здравје или дека е мртов.

JUST IN: Photos of Kim Jong Un opening a fertilizer factory in Sunchon on May 1, according to KCNA. pic.twitter.com/jaLjjFk55K

— Martyn Williams (@martyn_williams) May 1, 2020