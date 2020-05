Кејт Мидлтон во пролетниот фустан кој е сон на секоја жена! (ФОТО)

Сопругата на принцот Вилијам се вклучи во емисијата „This Morning“, која ја води познатиот водителски пар Холи Вилоуби и Филип Скофилд, за да ја претстави својата нова иницијатива „Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020“.

Кејт Мидлтон, инаку е страствена фотографка, па ги повика Британците да го забележат духот на времето во кое моментално живееме, односно се со што се соочуваат додека трае пандемијата од коронавирусот и носи со себе: страв, надеж, тага, олеснување, а стотина најдобри наредната година ќе бидат изложени во Националната галерија на портрети.

Мидлтон многу ретко се појавува во живо на телевизија, па многумина беа возбудени да видат каква модна комбинација ќе избере, особено бидејќи се јавува од дома, а секако таа не разочара. Војвотката од Кембриџ за оваа прилика одбра макси фустан од познат британски бренд.

Станува збор за моделот кој како да излегол од мечтите на драгата војвотка – го краси типичен крој кој е поврзан со нејзиниот стил. Овој фустан е затворен околу вратот, раб под градите, а потоа се шири и паѓа лесно покрај телото овозможувајќи да се сокрие секој евентуален вишок на колковите, струкот делува тесен и фигурата е делува повисоко.

Моделот е жол и украсен со нежен флорален принт, а беше дел од колекцијата за пролет 2018 година. Моделот е сега распродаден, а неговата цена беше 500 фунти.

Што се однесува до останатиот дел од нејзиниот изглед, таа носеше обетки во форма на папрати, едноставна шминка и благи локни.