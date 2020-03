КАТАСТРОФА СНИМЕНА ОД ВОЗДУХ: Аеродром во Нешвил збришан од торнадото, авионите уништени, некои ги нема

Бројните летала, како „Фалкон 900 џетс“, целосно се уништени, а торнадото ги носело и по 100 метри. Одредени авиони не можеле ниту да ги пронајдат.

Бурата која го погоди Нешвил во Тенеси направи огромна штета на аеродромот „Џон Си Тјун“.

Хангарите се оштетени, нема струја, а пистите не се гледаат од вода и натрупан материјач Оштетени се и аеродромските згради и други објекти.

„Изгубивме речиси се“, рече Ренди Хармон, директор на компанијата „Хармони ер“ чие седиште е токму на овој аеродром.

#PHOTOS: Metro police have released photos showing the aftermath from the tornado that hit John C. Tune Airport in West Nashville. @WKRN pic.twitter.com/D3ZrtEOy4U

— Josh Breslow (@JoshBreslowWKRN) March 3, 2020