Капитол е „заклучен” поради ескалација на протестите на приврзаниците на Трамп

Американскиот Капитол е затворен поради ескалација на протестите на демонстрантите во момент кога се одржуваше заедничка седница на двата дома за верифицирање на резултатите од изборите за претседател на САД и на која требаше да се потврди победата на демократскиот кандидат Џо Бајден.

Полицијата наведе дека зградат ана Капитол е во „локдаун” – што означува дека никој не смее да влезе ниту да ја напушти зградата.

BREAKING: Trump supporters have breached the Capitol building, tearing down 4 layers of security fencing and are attempting to occupy the building — fighting federal police who are overrun

This is the craziest thing I’ve ever seen in my life. Thousands, police can’t stop them pic.twitter.com/VVdTUwV5YN

— ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) January 6, 2021