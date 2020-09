Канје распука со обвиненија, па уринираше врз наградата: Верувајте ми, нема да запрам! (ВИДЕО)

Контроверзниот рапер Канје Вест ги прозва НБА и музичката индустрија на Твитер, наведувајќи дека на „осакатувањето“ на авторските права мора да му се застане на патот, како и дека ни НБА ни музичката индустрија не можат да постојат без темнокожите Американци.

На тој начин ги обвини врвовите на овие организации за расизам, истакнувајќи дека со нив управуваат белци.

Во низа твитови Канје наведе дека „белците на врвот на овие организации“ се обидуваат да го намалат влијанието на темнокожите Американци и дека ги преземаат заслугите за нивниот успех.

Тој ги спомна и своите авторки права, обвинувајќи го Universal Music дека ги контролира неговите „мастерси“ и дека не сака да ги отклучи за продажба.

„Се плашат да ми дадат можност да ги купам своите мастерси зашто се плашат дека тоа и ќе го направат, знаат дека имам толку пари“, напиша Канје во еден од твитовите.

Искажувајќи ја својата фрустрација, Канје сними видео во кое уринира по една од своите Греми награди.

Trust me … I WONT STOP pic.twitter.com/RmVkqrSa4F — ye (@kanyewest) September 16, 2020

„Верувајте, нема да престанам додека сѐ не биде фер. Верувајте ми, од Канје, попознат како Бејби Путин“, наведе раперот.

Неговото видео го погледнале повеќе од 6 милиони луѓе за само еден час.

TRUST ME I WONT STOP UNTIL ALL IS FAIR TRUST ME FROM NAT YE AKA BABY PUTIN — ye (@kanyewest) September 16, 2020

90% of the record contracts on the planet are still on a royalty A standard record deal is a trap to NEVER have you recoup, and there’s all these hidden costs like the “distribution fees” many labels put in their contracts to make even more money off our work without even trying. — ye (@kanyewest) September 16, 2020

I wonder if Universal gonna call me … I promise I have more ideas … I will not stop I PROMISE YOU ON GOD — ye (@kanyewest) September 16, 2020