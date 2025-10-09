Канадски парк се заканува со евтаназија на 30 белуга китови: Владата одбила да ги премести во Кина
Канадскиот забавен парк „Маринленд“ се закани со евтаназија на 30 белуга китови откако канадската влада го одби нивното барање за преместување во парк во кинескиот град Џухај, пренесува Би-би-си.
Паркот имаше намера да ги испрати китовите во Кина бидејќи се соочува со повеќегодишни критики за благосостојбата на животните и сериозни финансиски потешкотии.
Меѓутоа, надлежното канадско министерство минатата недела ја одби дозволата за префрлање, наведувајќи ја загриженоста дека китовите би можеле да бидат изложени на слични несоодветни услови што се сметаат за „третман за јавна забава“.
„Маринленд“ потоа побара федерално финансирање за да продолжи да се грижи за китовите, но барањето беше одбиено, а канадската министерка за рибарство, Џоан Томпсон, го оцени како несоодветно.
Како што паркот се затвора и останува без средства за одржување на животните, „Маринленд“ сега тврди дека би можел да биде принуден да ги успие китовите.
Паркот ја опиша оваа можност како „директна последица од одлуката на министерката“.
Паркот им пренесе на министрите дека се наоѓа во „критична финансиска состојба“ и дека не е во можност да им пружи соодветна грижа на китовите.
Министерката Џоан Томпсон, меѓутоа, одговори дека тоа што „Маринленд“ нема одржлива алтернатива за китовите не значи дека канадската влада треба да ги сноси трошоците за нивното згрижување.