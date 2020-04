„Камп ноу“ ќе биде празен до февруари 2021 година!?

Еден од најдобрите светски фудбалски клубови, Барселона се подготвува за секакви сценарија, едно од нив предвидува предвремено завршување на сезоната.

Раководството на Барселона се подготвува за сценарио спрема кое натпреварите со навивачи би можеле да почнат да се одржуваат дури од февруари 2021 година.

„Ла Лига“ и УЕФА моментно работат на плановите за почеток на одржување на натпреварите, но секоја од тие алтернативи подразбира играње на мечеви без присуство на публика.

Како што пишува шпанската „Ла Вангардија“, постојат две можни сценарија во овој момент спрема кои планираат челниците на Барса.

Barcelona plans revealed in an internal memo –

Worst case scenario – the Camp Nou will be closed to the public until February 2021https://t.co/4NnLLqylKZ

— WinDrawWin (@windrawwin) April 19, 2020