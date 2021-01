Камала Харис ќе ја краси февруарската насловна страница на „Вог“

Камала Харис, новоизбраната претседателка на САД, ќе се најде на насловната страница на магазинот Вог, но од нејзиниот тим тврдат дека се појавил проблем бидејќи фотографијата не е таа за која Харис се согласила да биде на насловната.

Vice President-elect @KamalaHarris is our February cover star!

Making history was the first step. Now Harris has an even more monumental task: to help heal a fractured America—and lead it out of crisis. Read the full profile: https://t.co/W5BQPTH7AU pic.twitter.com/OCFvVqTlOk

— Vogue Magazine (@voguemagazine) January 10, 2021