Какво „Ел Класико“, сите зборуваа за „небесниот“ скок на Роналдо! (ВИДЕО)

Sвездата на Јувентус, Кристијано Роналдо, уште еднаш го воодушеви фудбалскиот свет со своите вештини.

На ден кога се очекуваше сите да зборуваат за „Ел Класико“, Португалецот го привлече целото внимание.

Тој го постигна победоносниот гол во победата од 2:1 над Сампдорија во 17. коло од Серија А, а во моментот на постигнувањето на голот, Роналдо се наоѓал на височина од 2,56 метри или скокот на ѕвездата бил 71 сантиметар.

When you want a magic that'll make your day……This CR7 high jump is really insane 😮😵 practically unbelievable!! #Ronaldo #SampJuve pic.twitter.com/j7nwMZeJfz

— Lord Tumed (@LordTumed) December 18, 2019