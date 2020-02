Како ли им успеа, досега невидено забивање на Харлем Глобтротерси! (ВИДЕО) - Слободен печат

Глобтротерси имаат за обврска да ја забавуваат публиката со своите настапи во кои комбинираат стилови на кошаркар, театар и комедија.

Членовите на „Харлем Глобтротерси“ повторно го привлекуваат вниманието со своите неверојатни кошаркарски потези.

Глобтротерси имаат за обврска да ја забавуваат публиката со своите настапи во кои комбинираат стилови на кошаркар, театар и комедија.

Без сомнение секој пат ве оставаат без коментар со своите потези, а сега доаѓа едно нивно неверојатно забивање.

Во центарот на вниманието се најде Максвел Пирс кој изведе едно „нереално“ забивање нешто што би било тешко и за НБА ѕвездите да го изведат.

Пирс објави видео на „Твитер“ и предизвик шок и неверување кај јавноста. Дури и си постави прашање, какво име да му дадеме на овој потег. Погледнете и уживајте:

What should we name it?😟 pic.twitter.com/MS2rSxxNeO

— Maxwell Pearce (@maxwellpearce) February 11, 2020