Како изгледа комплескот во Дизниленд каде ќе се игра завршницата во НБА лигата (ФОТО+ВИДЕО)

Бордот на гувернери во НБА лигата денеска одлучи да се доигра сезоната во изменет формат поради пандемијата на коронавирусот.

Рестартот на лигата е закажан за 31 јули, а сите натпревари во скратениот формат од регуларниот дел од сезоната и од плеј-офот ќе се играат во Орландо, во грандиозниот компекс во „Дизни Ворлд“.

Disney World Reportedly ‘Clear Front-Runner’ for NBA’s Return Venue. This is the HP Field House at ESPN Wide World of Sports at Disney World. pic.twitter.com/jcWUZW1MUa

— SHEY 💜💛 (@Lakergirl_247) May 20, 2020