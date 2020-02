Како фустанот на една британска пратеничка предизвика бура од реакции на социјалните мрежи (ФОТО) - Слободен печат

Покрај тоа што тоа предизвикало остри реакции на социјалните мрежи, „инцидентот“ бил тема на Би-Би-Си програма каде едно лице од публиката приметило дека Брабин се спремила за „дискотека“.

Пратеничката во долниот дом на британскиот парламент која се соочила со навреди заради фустанот кој го носела на седница одлучила да извлече најдоброто од таа ситуација.

Како што пренесува Гардијан, Трејси Брабин од Лабуристичката партија морала да реагира на лавината коментари кои ги добила, откако за време на седницата фустанот и се лизнал од едното рамо.

Покрај тоа што тоа предизвикало остри реакции на социјалните мрежи, „инцидентот“ бил тема на Би-Би-Си програма каде едно лице од публиката приметило дека Брабин се спремила за „дискотека“.

Пратеничката на Твитер порачала: „Здраво. Извинете што немам време да одговорам на сите, но не сум: к*рва, мамурна, лесна женска, не сум се спремила да дојдам дете, не сум пијаница, вулгарна и никој не ме навалил преку канта за ѓубре. Кој би рекол дека едно рамо може да предизвика вакви емоции…“

Hello. Sorry I don’t have time to reply to all of you commenting on this but I can confirm I’m not….

A slag

Hungover

A tart

About to breastfeed

A slapper

Drunk

Just been banged over a wheelie bin.

Who knew people could get so emotional over a shoulder… 🙄 https://t.co/sTWWiEY2TF

— Tracy Brabin MP 🌹 (@TracyBrabin) February 4, 2020