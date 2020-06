Јувентус ја оправда фаворитската улога против Лече (ВИДЕО)

Немаше голови во првото полувреме „Алијанц“ стадионот, но во првите 45 минути гостите останаа со еден играч помалку поради црвениот картон на Лучиони.

Со натпреварот во Торино започна 28 коло во најсилното италијанско првенство, Јувентус ја оправда фаворитската улога проти Лече славејќи со 4:0.

Во вториот дел гол серијата ја стартуваше Дибала во 53 минута после асистенцијата на Роналдо кој пак во 62 минута од пенал се погрижи за зголемување на предноста.

Cristiano Ronaldo has taken nine penalties in Serie A this season:

⚽️

⚽️

⚽️

⚽️

⚽️

⚽️

⚽️

⚽️

⚽️

He's scored every single one. pic.twitter.com/RMiYIZ4g1m

— Squawka Football (@Squawka) June 26, 2020