Јуве прави страшен тим: Лутиот ривал на Роналдо од минатото доаѓа во Торино!

Долгогодишниот ас на Барселона, одличниот уругвајски напаѓач Луис Суарез, постигна договор со Јувентус и наскоро ќе стане нов член на италијанскиот шампион, пренесуваат тамошните медиуми.

Новиот тренер на Барселона, Роналд Куман, му рече на Уругваецот дека не смета на него и дека е слободен да бара нов клуб.

