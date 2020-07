Јокиќ го победи коронавирусот и почна со тренинзи во Орландо (ВИДЕО)

Најдобриот кошаркар на Денвер нагетс, Никола Јокиќ го одработи првиот тренинг со екипата во Орландо.

Јокиќ конечно им се приклучи на соиграчите кои се наоѓаат во Дизни Ворлд во Орландо, каде ќе се игра завршницата во НБА лигата, и веднаш на првиот тренинг покажа дека коронавирусот е минато и дека се наоѓа во одлична форма.

Одличниот центар дури пред два дена им се придружи на соиграчите во Орландо бидејќи мораше да биде 14 дена во самоизолација откако беше позитивен не коронавирус.

Oh, how we missed this connection! 😍#MileHighBasketball pic.twitter.com/VOIUY6KmCX

— Denver Nuggets (@nuggets) July 16, 2020