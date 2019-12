Јанис подобар од Леброн, дербито за Милвоки (ВИДЕО)

Дербито на досегашниот дел од сезоната му припадна на Милвоки бакс кој го совлада ЛА лејкерс и стана екипа со најдобар скор во НБА лигата. Милвоки триумфира со 111:104 и дојде до скор од 28:4, додека „езерцата“ имаат еден пораз повеќе и победа помалку. Дилемите околу победникот беа решени уште во првото полувреме кое заврши со предност на Милвоки од дури 19 поени.

Очекувано прво име во триумфот беше Јанис Адетокумпо со 34 поени, 11 скокови и 7 асистенции.

На спротивната страна, Леброн Џејмс оствари трипл-дабл од 21 поен, 12 скокови и 11 асистенции, додека Ентони Дејвис имаше 36 поени.

Интересно е што на овој натпревар беа дури тројца браќа, Јанис и Танасис во дресот на Милвоки, додека Костас Адетокумпо во дресот на ЛА лејкерс.

I thought there were only two Antetokounmpo brothers?! 🤯🤯🤯 https://t.co/ekV93rgwMZ

Во второто дерби, Хјустон со 122:117 го победи ЛА клиперс. Расел вестбрук со 40 поени беше најпрецизен на натпреварот, додека Џејмс Харден уфрли 28 поени.



Хјустон во два натпревари по ред успева да направи пресврт. На претходниот натпревар надополнија негатива од 25 поени против Сан Антонио, сега имаа негатива од 15 поени но сепак славеа. Нетрпеливоста помеѓу Вестбрук и Патрик Беверли повторно донесе искри. Беверли беше исклучен поради две технички грешки, додека Вестбрук заработи една поради исмевање на кошаркарот на Клиперс кога го напушташе теренот. Кај Клиперс, најрасположен за игра беше Пол Џорџ кој даде 34 поени.

Russ really made them bring a ladder out to confirm the hoop was 10 feet 🧐 pic.twitter.com/BPimjQwNIn

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 20, 2019