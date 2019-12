Ја промашила големината? Мараја Кери во неколку броеви помал корсет, едвај се движи! (ФОТО+ВИДЕО)

Мараја Кери слави 25-годишнина на еден од своите најголеми хитови, “All I Want For Christmas Is You”, а по тој повод дошла во Емпајр стејт билдинг во тесен сребрен фустан со длабоко деколте.

На фотографиите и на снимките јасно се гледа дека под фустанот облекла неколку броеви помал корсет кој ја стегнал, а поради сето тоа нејзините движења биле многу чудни.

Освен што половината во однос на градите ѝ била претенка, јасно се гледала линијата на колковите каде што корсетот ѝ се вовлекол.

Освен тоа при разговорот со новинарите Мараја изгледала како едвај да дише, а насмевката на лицето ѝ била како „замрзната“.

