Израелскиот парламент осветлен во боите на САД

Израелскиот парламент осветлен во боите на американското знаме

Д.С.
Зградата на израелскиот парламент, Кнесетот, е осветлена во црвена, бела и сина боја во чест на очекуваната посета на американскиот претседател Доналд Трамп.

Според јавниот радиодифузен сервис Кан, Трамп треба да слета во Израел во недела во 15 часот. Кнесетот ќе остане осветлен во боите на американското знаме до крајот на посетата на Трамп, објави портпаролот на Кнесетот.

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху наводно го поканил Трамп да се обрати пред Кнесетот за време на телефонскиот разговор вчера. Останува нејасно дали Трамп го прифатил барањето.

Израелската влада го ратификуваше примирјето со палестинската милитантна група Хамас, отворајќи го патот за прекин на непријателствата во Газа во рок од 24 часа и ослободување на израелските заложници држени таму во рок од 72 часа потоа.

Трамп објави дека може да отпатува во регионот во недела за евентуално да присуствува на церемонијата на потпишување на мировниот договор во Египет. Договорот доби поддршка од арапските и западните земји и беше широко прикажан како големо дипломатско достигнување од страна на Трамп.

