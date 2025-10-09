Ви препорачуваме
Израел ги откажа сите планови за в недела – доаѓа Трамп!
Денеска беше објавено дека израелскиот претседател Исак Херцог ги откажал своите планови за тој ден, со оглед на очекуваната посета на Трамп, и покрај недостатокот на официјална изјава од Белата куќа.
Американскиот претседател Доналд Трамп веројатно ќе го посети Ерусалим в недела, соопшти израелското претседателство.
Во меѓувреме, израелскиот министер за надворешни работи Гидеон Саар објави дека неговата земја го поддржува планот на американскиот претседател за прекин на воените операции во Појасот Газа.
#доналд трамп #посета #газа #Ерусалим #препорачано
