Доналд Трамп/ Фото: EPA-EFE/CHRIS KLEPONIS/ POOL

Израел ги откажа сите планови за в недела – доаѓа Трамп!

Денеска беше објавено дека израелскиот претседател Исак Херцог ги откажал своите планови за тој ден, со оглед на очекуваната посета на Трамп, и покрај недостатокот на официјална изјава од Белата куќа.

Американскиот претседател Доналд Трамп веројатно ќе го посети Ерусалим в недела, соопшти израелското претседателство.

Во меѓувреме, израелскиот министер за надворешни работи Гидеон Саар објави дека неговата земја го поддржува планот на американскиот претседател за прекин на воените операции во Појасот Газа.

