Изгоре викендичка во Леуново, се испитуваат причините за пожарот

Генералниот урбанистички план 2012-2022 година истече, а новиот, според кој треба да се планира просторот во Скопје во наредните 10 години, сѐ уште не е изготвен и не се знае уште колку години ќе треба за да стапи на сила. Дотогаш, планирањето и деталните урбанистички планови што ќе ги носат општините, ќе се усогласува по …

Новиот ГУП за Скопје не е ни на повидок, уште долго ќе се планира по стариот Read More »