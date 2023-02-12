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ВОЈНА ВО УКРАИНА

Изгоре викендичка во Леуново, се испитуваат причините за пожарот

А.С.
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pexels
Пожарникари/ Фото: МИА

Изгоре викенд куќа во селото Леуново. Во пожарот кој избувнал утрово, нема повредени. Причините за опожарувањето ќе се испитуваат наверојатно утре, а според првичните сознанија станува збор за дефект на оџак.

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Од СВР Тетово потврдуваат дека утрово околу 6 часот, скопјанецот М.З. (51) пријавил дека во викендичката во која престојувал, инаку сопственост на неговата мајка, избувнал пожар.

Набрзо по пријавувањето интервенирала екипа на противпожарната единица од Гостивар и која го локализирала огнот. Причините за настанувањето ќе се бараат и утврдуваат по увидот кој ќе се изврши откако ќе се обезбедат услови.

#хроника #пожар #леуниво
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