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Изгоре „мерцедес“ во Делчево, сопственикот видел двајца сомнителни потпалувачи
Автомобил „мерцедес“ изгоре ноќеска во Делчево, а сопственикот вели дека видел двајца луѓе за кои се сомнева дека му го запалиле, соопшти МВР.
„На 25.9.2022 околу 03.50 часот во Полициска станица Делчево било пријавено дека во Делчево на ул. „Македонска”, настанал пожар на патничко возило „мерцедес”, со делчевски регистарски ознаки, сопственост на Д.Н. (37), кој изјавил дека забележал две лица“, велат од полицијата.
Пожарот бил изгаснат од противпожарната единица Делчево, а на местото е извршен е увид.
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