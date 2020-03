Изгледа како да е под дејство на наркотици” – Познатиот рапер едвај го држел микрофонот, се тркалал по сцената (ФОТО+ВИДЕО)

24-годишниот рапер Остин Ричард Пост, попознат како Пост Малоун, ги загрижи своите фанови со чудното однесување на последниот во низата концерти, кој го одржал во петокот.

Фановите го снимале Малоун во текот на последните концерти од неговата турнеја „Runaway” и ги споделиле снимките на социјалните мрежи. Музичарот се тетеравел на сцената со збунет израз на лицето, а на еден од настапите паднал на подот и не успеал да стане, по што останал долу на „сите четири”.

Guys please, Post Malone has been acting "weird" on stage since a few weeks. I’m not trying to assume anything, but he looks like he’s under drugs. So please, SPREAD THIS VIDEO. We lost too many artists over overdoses. I hope he’s gonna be okay. 🥺 pic.twitter.com/NVGfewokn4

— IGO Predicts (@2020thoughts_) March 6, 2020