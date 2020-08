Избија нереди во Шведска откако екстремни десничари запалија Куран (ВИДЕО)

Откао екстремно десничарски активисти синоќа запалија Куран во шведскиот град Малме, вчера во тој град се собраа над 300 демонстранти, јави Блумберг.

Демонстрантите против палењето на Куранот палеа огнови и фрлаа објекти врз полицајците од кои неколкумина се полесно повредени.

This is what sparked the unrest and riots happening right now in Malmo #Sweden.. #Stramkurs 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/bil3CI02s1 — Simulation Warlord🇺🇸 (@zerosum24) August 28, 2020

Massive police presence in #Malmo, #Sweden, after “Stram kurs” a Danish group burned the Quran in public on the street causing riots. pic.twitter.com/nhZS3VNxmP — SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) August 28, 2020

Немирите избија откако екстремни десничари во петокот попладне запалија Куран покрај мигрантскиот кварт и тој чин го снимија и го објавија на интернет.

Sweden is finished, Muslim riots in Malmo last night. MSM silent pic.twitter.com/l1JiBrApPc — ThisKafirsAwake (@ThisKafirsAwake) August 29, 2020

Полицијата уапси три лица под сомнение дека поттикнувале омраза против муслиманите.

