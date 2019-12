ИЗБЕГНАТ СЕРИОЗЕН ИНЦИДЕНТ: Мигранти од Авганистан кои патувале во приколка-ладилник ослободени во Германија - Слободен печат

Единаесет Авганистанци, на старост од 14 до 31 година, влегле во камион со приколка-ладилник во Србија, како што наведе баварската полиција. Камионот тргнал од Турција, а крајната цел била Белгија, пренесува ХРТ.

Возачот на камионот застанал во близина на местото Пасау, откако слушнал звукови на удирање во возилото. Полицијата го отворила ладилникот, во кој патувале мигрантите, а се верува дека возачот не знаел оти луѓето биле во камионот.

Животот на мигрантите бил во опасност до последниот момент, а спасените Авганистанци се наоѓаат во полицијата.

Овие единаесет лица успеаја да го избегнат најлошото можно сценарио, во случај кој многу наликува на оној од пред неколку месеци, кога 39 виетнамски мигранти загинаа во камион со приколка-ладилник кој беше пронајден во Есекс, на југоистокот на Англија.

German police say 11 migrants have been freed from a refrigerated truck on a highway in Bavaria, @dpa reports.

Police said the Afghans, aged 14 to 31, apparently boarded the Turkish truck loaded with fruit in Serbia.

— Dana Regev (@Dana_Regev) December 23, 2019