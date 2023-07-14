Ивановски: Ѓоковиќ е мој идол, сонувам да го освојам Вимблдон

Руските кампањи за дезинформирање прераснуваат во паралелна битка на Русија со остатокот од светот, а НАТО во своето последно коминике од Самитот што се одржува во главниот град на Литванија, Вилнус ја истакна важноста на превенцијата. На важниот безбедносен состанок НАТО им порачаа на земјите од Западен Балкан дека регионот е од стратешко значење за …

Коминикето на НАТО поддржува владеење на правото на Западен Балкан Read More »