Ивановски: Ѓоковиќ е мој идол, сонувам да го освојам Вимблдон
Македонскиот најдобар тенисер, Калин Ивановски во овој период дел од турнирот во Романија каде што обезбеди четвртфинале и го очекува меч против Стивен Диез.
Калин во пресрет на овој меч даде интервју за романските медиуми во кое зборуваше за неговите амбиции во кариерата и резултатите.
Ивановски е среќен со резултатите во Романија, а се надева дека ќе го елиминира Диез за пласман во полуфиналето.
„Се чувствувам изморено по вчерашниот меч. Коа се разбудив утрово не ги чувствував нозете, но јас секогаш давам се од себе. Мечот против Јонел беше исцрпувачки, морав да се борам за секој поен, игравме три часа“, изјави Ивановски.
Идол на македонскиот тенисер е српскиот ас, Новак Ѓоковиќ.
„Мој идол е Ѓоковиќ, а голема желба да го освојам Вимблдон еден еден“, истакна Калин.