Италијанците соборија нов рекорд, највеќе минути без примен гол

Фудбалската репрезентација на Италија на осминафиналниот натпревар против Австрија, постави рекорд по бројот на минути без примен гол на официјални натпревари.

Осминафиналната пресметка со Австрија во регуларните 90 минути заврши без голови со што Италија го собори досегашниот рекорд кој изнесуваше 1.142 минути. Интересно е што сопственик на сега веќе стариот рекорд исто така беше репрезентацијата на Италија која предводена од Дино Ѕоф од 1072 до 1974 година, не прими ниту еден гол.

🧼 – @azzurri (1,145 at 90′) have set a new world record of keeping a clean sheet for more than 1,142 minutes by Italy’s Dino Zoff (1972-1974). #EURO2020 #ITAAUT

— Gracenote Live (@GracenoteLive) June 26, 2021