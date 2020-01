Италија продава куќи за еден долар, а нема дополнителни услови! - Слободен печат

View this post on Instagram

📸 Foto di @borgoreporter — Buongiorno a tutti voi amanti dei piccoli centri d’Italia! Iniziamo la giornata in Campania a Bisaccia! Siete mai stati qui? 🏘 — Foto selezionata da 👨‍💻 @acareddu — Segui 👉 @borghi.italiani e scopri con noi i Borghi più belli d’Italia 🇮🇹 — Tag 🔖 #yallersitalia #borghiitaliani — #bisaccia #avellino #campania #ilikeitaly #whatitalyis