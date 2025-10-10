Ви препорачуваме

ВОЈНА ВО УКРАИНА

Германија германска полиција
Фото: EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS

Истрага против 17 полицајци за злоупотреба и прикривање на насилство во Германија

Полицијата во германската покраина Хесен, во соработка со Јавното обвинителство во Франкфурт, спроведе рација во полициските станици поради сомнение за злоупотреба на службена должност и прикривање на кривични дела.

Според германскиот весник „Билд“, истрагата е насочена против пет полицајки и дванаесет полицајци од Првата полициска станица во Франкфурт. Во рамките на акцијата биле претресени четири полициски станици и 21 стан.

Полицајците се осомничени дека повредиле четиринаесет лица за време или по нивното апсење, при што дел од нив наводно дозволиле или игнорирале насилство, а потоа не го пријавиле. Обвинителството наведува дека има видеа од безбедносни камери и камери на телото кои ги потврдуваат сомневањата.

На снимките, според медиумите, се гледаат тупаници, клоци во главата и туркања на приведените лица, меѓу кои има државјани на Германија, Алжир и Сирија. Едно лице било удрено со главата во врата, а друго турнато по скали. Пријавени се бројни повреди, вклучувајќи скршен нос и модринки на лицето.

Обвинителството веќе поднесе 22 обвиненија за физичко малтретирање и прикривање на докази против 17 полицајци. Дел од нив се обвинети и за лажно гонење на жртвите под изговор дека тие ги нападнале полицајците.

Регионалниот министер за внатрешни работи, Роман Посек, изјави дека случајот претставува „недозволива злоупотреба на службената положба“ и најави итни мерки.

„Против сите обвинети ќе бидат покренати дисциплински постапки, а во шест случаи веднаш ќе биде издадена официјална забрана поради особено сериозни обвиненија“, изјави Посек.

Тој додаде дека единицата ќе биде целосно реструктурирана, а началникот на станицата разрешен.

 

