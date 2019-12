Историја: Прва победа на жена над маж

Шерок заостануваше со 2:0 во сетови но успеа да направи голем пресврт и на крајот со 3:2 успеа да го победи Тед Евентс со што предизвика еуфорија во Александар палас во Лондон.

– Не можам да верувам што направив. Успеав да станам дел од историјата – изјави 25-годишната Шерок.

History. Made. Fallon Sherrock is the first ever woman to beat a man at the World Darts Championship and doesn’t the crowd love it?! 🎯 Stream the replay of the PDC World Darts Championship on Kayo. pic.twitter.com/fpMoSa8oHb

