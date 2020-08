Истанбул се враќа во Ф1, во календарот додадени уште три трки

Формула 1 потврди дека годинава за прв пат од 2011 година ќе се вози трка за Големата награда на Турција.

Терминот за Трката во Истанбул е 15 ноември, а Ф1 објави дека уште три трки се додадени во годинешниот календар. Веднаш по трката за ГН на Турција, ќе се возат две трки во Бахреин и тоа на 29. ноември и 6. декември. Последната трка е закажана за 13. декември и ќе се вози во Абу Даби.

Сопствениците на Ф1, Либерти Медиа објавија дека трката за Големата награда на Кина и дефинитивно се откажува, откако претходно само беше одложена поради пандемијата на коронавирусот.

„Можеме да потврдиме дека Турција, Бахреин и Абу Даби најдоа место во нашиот календар и сакаме да им се заблагодариме на нашите партнери за напорната работа кои овозможија оваа сезона да има 17 трки. За жал, Кина испадна од календарот“, објави Ф1.

